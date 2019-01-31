Mersin Büyükşehir Belediyesi EMITT'te

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan ve bu yıl 23'üncü kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yerini aldı.

Açılan stantta Mersin'in tarihi, kültürel, turistik ve gastronomik değerleri tanıtıldı. Ziyaretçilere kenti tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi. Kentin yeterince tanıtılmadığı için turizm pastasından da yeterli payı alamadığını dile getiren Kocamaz, "Mersin bölgenin en eski yerleşim alanı. Tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel değeri bünyesinde barındırıyor. Bunların en iyi şekilde tanıtılması lazım. Turizm emek ağırlıklı bir sektör. Dolayısıyla bu sektörde turist sayısına göre insan çalıştırılıyor. Dolayısıyla işsizliğe çare olacak turizm sektörüne eğilmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Mersin'de 8 noktanın turizm bölgesi ilan edildiğini ancak yatırım yapılmadığını belirten Kocamaz, "Sıkıntımız turizm bölgesi ilan edilen bölgelerine yatırımın başlamamış olması. 1994 yılında Tarsus'ta göreve ilk geldiğimde MESİAD'la birlikte Tarsus sahillerinin turizm bölgesi olması için mücadele ettim. Ayrıca Karboğazı kayak merkezi olsun diye çalışmalar başlattık. Geçmişte bu tür yerlerin hiç kimse farkında değildi. Biz bu yerleri fark ettirdik. Ancak yatırım konusunda tek yetkili biz olmadığımız için, bu yerlerin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için oradan çıkacak kararları bekliyoruz. Planları, projeleri hazır. İnşallah bir an evvel bu bölgelerin planları onaylanır ve yatırımcılara teslim edilir. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgelerde üzerimize düşen her türlü gayreti göstermeye hazırız. Bu işlerin gecikmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum ve Kültür Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Fuarda stantı ziyaret edenlere kenti tanıtan çeşitli materyaller hediye edildi.



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