Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 500 aşure dağıttı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeni ile kent genelindeki camilerde vatandaşlara aşure ikram etti.

Birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayının gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Ulu, Mezitli Ulu, Muğdat, Müftü, Tırmıl Sanayi ve Toroslar Şakire Hatun camilerinde 22 bin 500 adet aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tüm İslam aleminin Muharrem ayını ve aşure gününü kutladı. Kocamaz, "Nasıl ki aşurede farklı malzemeler harmanlanarak enfes bir tat ortaya çıkıyorsa bu insan ilişkileri için de geçerlidir. Ayrıntıları bir kenara bırakıp, müşterekler etrafında birleşebilirsek aşuredeki enfes lezzet nasıl ortaya çıkıyorsa, ülkemizdeki birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik ruhu aynı şekilde ortaya çıkacak. İnsanlar birbirlerine hoşgörü ile yaklaşacak, birleşecek, bütünleşecek. İçten ve dıştan bu birlikteliğe göz diken, bizi birbirimize düşüren hainlere de çok özel ve çok güzel bir mesaj verecek. Onun için geçmişten aldığımız kültür değerlerimizi, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere taşıyabilirsek millet olma bilincine erişebiliriz" dedi.

Aşure dağıtımı sonrasında vatandaşlar, bu anlamlı günde dağıtılan aşureden dolayı Başkan Kocamaz’a ve çalışanlarına teşekkür etti.

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