Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda idare tekliflerine ait 11, komisyon raporlarına ait 10 ve gündem dışı 3 olmak üzere toplam 24 madde görüşüldü. Aydıncık ilçesine bağlı Teknecik, Yeniyörük, Kaş mahallelerindeki asfalt çalışmasına ilişkin bilgi veren Kocamaz, "Dövizdeki artışın hizmetlerimize olumsuz etkisini birkaç defa dile getirdim. Yüklenici firmalar dövizdeki oynamalardan dolayı programların yüzde 80'inin kesilmesini istiyor. Mümkün olduğu kadar bu sorunları çözmek istiyoruz. Firmalar bu konuda mağdur oldular. Bitümlü asfaltın tonunu bizimle anlaşma yaptıklarında bin 200'e alırken, şuan 4 bin 500 civarına alıyorlar. Mümkün olduğu kadar ödemeleri zamanında yaparak, çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kocamaz, sahildeki çalışmaların tamamalanmasıyla da Mersin'in yeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.



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