Mersin Beşiktaşlılar Derneği’nde nöbet değişimi

MERSİN, () - MERSİN Beşiktaşlılar Derneği’nde yaşanan nöbet değişimi sonrası Ufuk Onuk başkanlığa seçildi.

Eski Başkan Melih Aydoğdu’nun 16 Eylül 2018’de BJK Yönetim Kurula girmesinin ardından Mersin Beşiktaşlılar Derneği, Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu belirledi. Genel Kurulda Ufuk Onuk, oy birliği ile yeni başkan oldu. Yönetim kurulu üyeleri Alper Uysal, Erol Dibo, Dilek Kurtuluş, Göksel Çat, Serkan Uzunadam, Ali Çıkaran, Murat Mercan, Sercan Çelikcan, Burçin Köksal, Baran Korkmazoğlu'ndan oluştu.

Genel Kurul sonrasında konuşan Dernek Başkanı Ufuk Onuk, önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derneğin, kentte 1992 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Onuk, Mersin’de Beşiktaş’a verilen desteği daha çok artırmayı amaçladıklarını söyledi.

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