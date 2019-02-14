'Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?' isimli çalışmanın sonuçları paylaşıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından 31 Mart seçimleri öncesinde, kentteki sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlendiği ve göreve gelecek yeni belediye başkanından beklentilerin tespit edildiği 'Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor?' başlıklı çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Şehir merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya il genelindeki STK'ların başkanları, siyasiler ve işadamları katıldı. Ulaşımdan kentsel dönüşüm ve altyapıya, sosyal sorunlardan turizme kadar birçok konunun ele alındığı çalışmanın çıktılarını değerlendiren MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan; kentsel Ar-Ge ve inovasona önem verilmesi, yatırımcılarla İlişkilerin güçlendirilmesi, sanayi ve lojistik gibi stratejik sektörlerin desteklenmesi, otopark sorununa çözüm bulunması, alternatif ulaşım araçlarının kurgulanması, turizm yatırım alanlarının planlanması ve Mersinlilik Kültürünün oluşturulması gerektiğini söyledi.

Göreve gelecek başkanın ajandasında olması gereken projelerden söz eden Kızıltan; deniz otobüsü, hafif raylı sistem, bisiklet yolları yatırımları, havalimanı ve Çeşmeli- Taşucu otoban yatırımının takibi, Müftü Deresi'nin ıslahı, iletim hatlarının yer altına alınması, sahillerin denizden faydalanılabilecek şekilde düzenlenmesi, Tarihi evlerin restore edilmesi, kültür-sanat ve sportif etkinliklerin desteklenmesi, işsizlikle mücadele edimesi ve eğitime önem verilmesi konuları ile aktif şekilde ilgilenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mersin'in herkese eşit mesafede duran, dürüst, kentin bütününü kucaklayan ve insanı merkeze alan bir belediye başkanı istediğini vurgulayan Kızıltan, "Mersin, kent sevdalısı bir başkan istiyor. Umarım bu çalışmanın sonuçlarına kulak verilir. Çünkü bu tüm Mersin'in ortak sesidir" dedi.



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