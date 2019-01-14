Mersin Barosu yönetimi Ata'nın huzurunda

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'deki mozeleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan avukatlar adına Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını yazan Yeşilboğaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü Büyük Atatürk. İlke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olan Mersin Barosu 2018-2020 dönemi yönetim kurulu ve delegeleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin korunması ve güçlendirilmesinde büyük rol üstlenen bağımsız savunmanın temsilcisi olan biz avukatlar, zor bir süreçten geçen ülkemizin ve milletimizin, yeniden ayağa kalkıp aydınlık günlere gözünü açması ümidiyle, üzerimize düşen görevi sizden güç alarak yapmaya devam etmek için, şahsınızın huzurunda olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yeşilboğaz, Cumhuriyet'i yüceltmek adına verilen mücadelenen sonsuza dek süreceğini vurguladı.



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