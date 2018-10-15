Mersin Barosu'nda Yeşilboğaz yeniden başkan

MERSİN, () –MERSİN Barosu Olağan Genel Kurulu başkanlık seçiminde mevcut başkan Bilgin Yeşilboğaz yeniden kazandı.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde gerçekleşen başkanlık seçiminde avukatlar 5 sandıkta oy kullandı. Sayım sonucunda Bilgin Yeşilboğaz 756 oy alarak yeniden seçilirken, diğer başkan adayı Semih Birol Güner ise 134 oy aldı.

Sonuçların ardından teşekkür konuşması Başkan Yeşilboğaz, "2018-2020 Mersin Barosu Olağan Genel Kurulu ile Mersin Barosu’nun en şerefli görevi olan Baro Başkanlığı görevinin bir kez daha tarafıma tevdi edilmesinin onurunu yaşıyorum. Mesleki sorunlarımız, ülke ve kent sorunları ile ilgili meselelerde birlikte mücadele etmek için, listemde yer alan tüm kurul arkadaşlarıma da 2 yıl için bu görev tevdi edilmiştir" diye konuştu.

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