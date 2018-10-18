Mersin Barosu'nda görev dağılımı yapıldı

MERSİN, () - MERSİN Barosu'nda, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu yeniden başkanlığa seçilen Bilgin Yeşilboğaz görev bölümü yaptı.

Genel kurul sonrası ilk toplantıda hedeflerinden söz eden Yeşilboğaz; yeni dönemde baro, avukatlar ve Mersin için başarılı çalışmalar yapmak amacı ile el birliği ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Mesleğimizi icra ederken bizleri zora sokan mesleki sorunları aşmak için çalışacağız. Baromuz bünyesindeki merkez ve komisyonlarımızla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, kentimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik faydalı projelerde yer alacağız. Sorumluluğumuz çok, yükümüz ağır. Hizmetin en iyisini yapmak için çalışacağız" dedi.

Yeşilboğaz, konuşmasının ardından görev bölümlerini açıkladı. Buna göre; başkan yardımcılığına Fatma Demircioğlu, genel sekreterliğe Adnan Günbay, saymanlığa Kazım Yüksel getirildi.



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