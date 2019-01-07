Mersin Barosu, Adana'dan 3'üncülükle döndü

MERSİN, () - MERSİN Barosu Basketbol Takımı, Adana Barosu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen '5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nda turnuva 3'üncüsü oldu.

Organizasyonun 3'üncülük-4'üncülük maçı, Adana'daki özel bir okulun spor salonunda oynandı. Savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Mersin Barosu Basketbol takımı, rakibi İzmir Barosu'nu 66-59 mağlup ederek turnuvayı 3'üncülükle tamamladı.

Öte yandan; Ankara Barosu'nu 3-2 ile geçen Mersin ekibinin erkek voleybol takımı ile Maraş Barosu'nu 3-0 yenen kadın voleybol takımı da organizasyonda 4'üncü olmayı başardı.

Derece alan sporcuları tebrik eden Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Her maçta baromuzu başarılı bir şekilde temsil ederek yüzümüzü güldüren takım oyuncularımız, baromuza bir kupa daha kazandırmıştır. Basketbol takımımız, 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları'nda da üstün performans sergileyip baromuzu en iyi şekilde temsil ederek, baromuza kupa sevinci yaşatmıştır. Kendilerini tek tek kutluyor, baromuza nice kupalar kazandırmalarını temenni ediyorum" dedi.



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