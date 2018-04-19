Mermerden radyatör peteğine tasarım ödülü

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Orçun Umut Kumova'nın, mermer ve bakırdan yaptığı radyatör peteğine 'değişik' tasarım ödülü verildi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Orçun Umut Kumova, mermer ve bakırın birleşimiyle radyatör peteği yaptı. Kumova'nın 'Calient' adını verdiği verdiği tasarım, Marble 24. Uluslararası İzmir Mermer Fuarı bünyesinde gerçekleştirilen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu - Değişik Mermer Tasarımı yarışmasında 'değişik' tasarım ödülünü aldı.

Tasarımı hakkında bilgi veren Orçun Umut Kumova, mermerin yapısal özellikleri ve kullanım alanlarına yoğunlaştığını belirterek, "Mermerin henüz yaygın bir şekilde kullanılmayan alanlarını ve ürünleri düşündüm. Mermer daha çok yüzeylerde kullanılıyor. Onu artı bir ürüne dönüştürmek istedim. Mermerin ısı iletimi açısından uygun olduğunu, ancak yaygın bir şekilde kullanılmadığını fark ettim. Böylece Calient adını verdiğim radyatör peteğini tasarladım. Calient mermer ve bakırın bir arada kullanıldığı bir radyatör peteğidir. Ayrıca mermerin su geçirgenlik probleminden dolayı iç tarafında yalıtım yaptım. Isının daha sağlıklı bir şekilde yayılımını amaçladım" dedi.

Yarışmada, ayrıca 21 tasarım ödülünden 7'si, Kumova'nın yanı sıra İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları Nimet Dilaver, Aylin Ertürk, Başak Yunatçı, Samed Tümer ve İsmail Güneş Ötken tarafından kazanıldığı belirtildi.

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