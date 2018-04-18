Merkezefendi'nin projesine ödül

DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi'nin Gümüşler Mahallesi'nde yaptırdığı 'Engelsiz Yaşam Merkezi' projesi, Nevşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin En İyi Uygulama Yarışması'nda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kategorisi'nde Türkiye birincisi oldu.

Merkezefendi Belediyesi'nin Gümüşçay Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Engelsiz Yaşam Merkezi, Nevşehir'de 16-20 Nisan arasında 'Yarının Kentleri' temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin belediyeler arası 'En İyi Uygulama Yarışması'nda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kategorisi'nde Türkiye birincisi oldu. 67 projenin başvuruda bulunduğu 'Akıllı Kent', 'Sağlıklı Çevre', 'Sağlık ve Sosyal Hizmet', 'Sağlıklı Şehir Planlama', 'Şehir Sağlığını Ölçme', 'Şehir Sağlığını Geliştirme Planları' kategorilerinde 24 proje ödüllendirildi. 7 değerlendirme kurulu üyesinden tam not alarak 'Sağlık ve Sosyal Hizmet' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ödülünü törende, Merkezefendi Belediyesi'ni temsilen, Plan ve Proje Müdürü Hülya Bartal aldı.

Gümüşçay Mahallesi'nde yapımı devam eden projeden engelli vatandaşlar faydalanacak. İçinde ise kuaförlük, mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, market ve gıda reyonu, el işi, ahşap boyama, tekstil ve müzik gibi birçok mesleki eğitim merkezi ve sosyalleşme alanı yer alacak.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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