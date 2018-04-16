Merkezefendi'den topaç şenliği

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi, geleneksel oyuncaklardan topaç için şenlik düzenleyecek. Pazar günü yapılacak şenlik için mahkumlar tarafından üretilen 5 bin topaç, çocuklara dağıtılacak.

Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde topaç şenliği düzenleyecek. Geleneksel oyuncakların yaşatılması noktasında önemli bir yere sahip olan şenlikte, çocuklara 5 bin ahşap topaç hediye edilecek. Çeşitli sürprizlerin de olduğu şenlik, 22 Nisan Pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arasında, Yenişehir Mahallesi Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Karşısında yapılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, geleneksel oyuncak olan topaçı yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda çocuklarımız için güzel bir şenlik hazırladık. İlkini düzenleyeceğimiz bu şenlikte çocuklarımıza geleneksel oyuncaklarımızdan olan topaç hediye edeceğiz. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin çocuklara hediye edeceği topaçlar, Karaman M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde üretildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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