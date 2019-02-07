Merkezefendi'den çocuk evlerine destek

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi, kentteki 3 çocuk evinin kira bedelini 5 yıl süreyle karşılamak için protokol imzaladı.

Merkezefendi Belediyesi, kentteki 3 çocuk evinin kirasını karşılama kararı aldı. Merkezefendi Belediyesi yetkilileri, konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle protokol yapmak için bir araya geldi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine; Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan katıldı. Protokol töreninde konuşan Vali Karahan, Merkezefendi Belediyesi'nin çocuklar için verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, "Kimsesiz çocukların toplu yaşanılan kuruluşlar yerine, ev ortamında temel ihtiyaçlarının karşılanarak yaşamlarını sürdürmeleri çok önemli. Çocuk evleri, toplumla iç içe olabilecekleri mahalleler içerisinde müstakil yapı veya apartman dairelerinde bakımlarının yapılması, çocuğun arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramlar ile toplumsal değerleri yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlıyor" dedi.

Başkan Subaşıoğlu ise, belediye olarak çocuklar için verdikleri desteklerin devam edeceğini ifade ederek, "Belediye olarak 3 çocuk evinin 5 yıllık kira bedelini karşılayacağız. Merkezefendi ilçemizde yaşayan tüm hemşerilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olduğumuzun da altınız çizmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokole imza atıldı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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