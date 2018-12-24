Merkezefendi'de CHP'nin eğilim yoklamasından Şeniz Süzek Doğan çıktı

DENİZLİ'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkezefendi Belediye Başkan adayını belirlemek için eğilim yoklaması yaptı. 3 adayın yarıştığı eğilim yoklamasında sandıktan Şeniz Süzek Doğan birinci çıktı.

CHP'nin Merkezefendi Belediye Başkan adayını belirlemek üzere bir otelin düğün salonunda dün (Pazar) eğilim yoklaması düzenlendi. Eğitimci Sabri Yıldız, Avukat Şeniz Süzek Doğan ve Merkezefendi eski İlçe Başkanı Sedat Demirci'nin yarıştığı eğilim yoklamasında 3916 kayıtlı üyeden 1680'i sandık başına gitti. Eğilim yoklamasına CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, gözlemci olarak katıldı. Kullanılan oyların 919'unu alan Şeniz Süzek Doğan, sandıktan birinci çıktı. Doğan'ı 521 oyla Sedat Demirci, 227 oyla da Sabri Yıldız izledi. 13 oy ise geçersiz sayıldı. Eğilim yoklamasında sandıktan birinci çıkan Şeniz Süzek Doğan, üyelerinin kendisine gösterdikleri güveni karşılıksız bırakmamak için elinden geldiğince çaba göstereceğini söyledi. Merkezefendi'de insana ve hayata yönelik büyük projeleri olduğunu anlatan Doğan, "Bugün burada birliktelik ve demokrasi örneği verdik. Biliyorum ki diğer iki arkadaşım da seçim çalışmalarında benim yanımda olacaklar. Artık, 'Merkezefendi bizim' diyebilirim. Martın sonu bahardır" diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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