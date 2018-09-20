Merkezefendi Belediyesi'nin yaptırdığı okul açıldı

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan 'Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' törenle açıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Şirinköy Mahallesi'nde 12 milyon lira yaptırılan Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışı için tören yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kaymakamlar, aileler ve öğrenciler, törene katıldı.

Başkan Subaşıoğlu, belediye olarak ilçeye en çok eğitim konusunda yatırım yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 12 milyon lira yatırımla eğitime kazandırdığımız okulumuz gerek mimari gerekse içerik açısından çocuklarımızın özgüvenini artıran bir kompleks olarak öne çıkıyor. İçerisinde yer alan fitness ve spor salonlarından Z kütüphaneye, dil laboratuvarından akıl oyunlarına, fizik ve kimya laboratuvarından dağ manzaralı yemekhanesine kadar özenle yapımını tamamladığımız okulumuz, Merkezefendimizin eğitim anlamında en değerli lokasyonlarından birisinde yer alıyor" dedi. Törenin sonunda okulun kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Başkan Subaşıoğlu, protokol üyelerine okulu gezdirip, bilgi verdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan 'Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' törenle açıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Şirinköy Mahallesi'nde 12 milyon lira yaptırılan Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışı için tören yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kaymakamlar, aileler ve öğrenciler, törene katıldı.

Başkan Subaşıoğlu, belediye olarak ilçeye en çok eğitim konusunda yatırım yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 12 milyon lira yatırımla eğitime kazandırdığımız okulumuz gerek mimari gerekse içerik açısından çocuklarımızın özgüvenini artıran bir kompleks olarak öne çıkıyor. İçerisinde yer alan fitness ve spor salonlarından Z kütüphaneye, dil laboratuvarından akıl oyunlarına, fizik ve kimya laboratuvarından dağ manzaralı yemekhanesine kadar özenle yapımını tamamladığımız okulumuz, Merkezefendimizin eğitim anlamında en değerli lokasyonlarından birisinde yer alıyor" dedi. Törenin sonunda okulun kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Başkan Subaşıoğlu, protokol üyelerine okulu gezdirip, bilgi verdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF