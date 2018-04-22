Merkezefendi Belediyesi'nden çocuklar için Topaç Şenliği

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Topaç Şenliği'nde çocuklar geleneksel oyunlar oynadı. Şenlikte çocuklara, Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde yapılan ahşap topaçlar dağıtıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin Yenişehir Mahallesi'nde ilk kez düzenlediği Topaç Şenliği'ne AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı. Geleneksel oyunların yaşatılması için gerçekleştirilen şenlikte çok sayıda çocuk bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, maskotlarla fotoğraf çektirdi, illüzyon gösterilerini izledi. Çeşitli aktiviteler ile eğlenen çocuklar, midilli atlarına bindi. Şenlikte, Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde el işçiliği ile yapılan ahşap topaçlar çocuklara hediye edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi'nin bir çocuk şehri olduğunu belirtip, "Merkezefendi sınırlarımızda anaokullarımızda, ilkokullarımızda, ortaokullarımızda, liselerimizde toplam 60 bin öğrencimiz var. Sadece çocuklarımızı bir yere toplasak Türkiye'deki birçok ilçeden daha büyüğüz. Merkezefendi'de çocuklar ve gençler her zaman bir numara, her zaman en öncelikli konumuzdur. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu, bize armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir konseptle, Topaç Şenliği ile kutluyoruz. Son dönemlerde özellikle bu Uzakdoğu'daki hızlı üretimden dolayı oyuncaklarımızı bile yabancılara teslim ettik. İşte topacımız geleneksel oyuncağımız. Merkezefendi Belediyesi tarafından çok özel bir projeyle Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda binlerce topaç üretildi. Bu topaçları çocuklarımız için yaptırdık" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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