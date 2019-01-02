Merkez Bankası binası için 'para müzesi' önerisi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde uzun yıllardır hizmet veren Merkez Bankası'nın tarihi binasının, Kültür Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni hizmet binasına taşınması sonrasında 'Para Müzesi'ne dönüştürülmesi önerildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis üyelerinden Alp Özel, Merkez Bankası'nın yeni hizmet binasının inşaatının devam ettiğini ve bitime yaklaştığını, tüm birimleriyle buraya taşınmaları halinde hem Kaleiçi'ne yakınlığı hem de tarihi özellikleri nedeniyle taş binanın Para Müzesi'ne dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

Anadolu'nun parayı icat ettiği belirtilen Lidyalıların da yaşadığı topraklar olduğunu belirten Alp Özel, Antalya'nın da 'Yüzyılın Definesi' olarak adlandırılan Elmalı Sikkeleri'nden Likyalılara, Roma'dan Osmanlı'ya binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu dönemlerde para olarak kullanılan birçok tarihi esere sahip olduğunu kaydetti. Özel, Merkez Bankası'nın taş binasının hem Antalya topraklarında ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine kadarki tarihi sikkeler, hem de Cumhuriyet döneminden sonra kullanılan ve tedavülden kalkmış madeni ve kağıt para türleriyle, başka ülkelere ait para çeşitlerinin de sergilenebileceği bir 'Para Müzesi'ne dönüştürülebileceğini söyledi.

Merkez Bankası Antalya Şubesi'nin yeni binasına taşınmasının ardından, ATSO tarafından taş binanın 'Para Müzesi'ne dönüştürülmesi için başvuru yapılması da planlanıyor.

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