Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),()-EDİRNE'nin Enez ilçesinde askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışırken boğulduğu tahmin edilen kaçağa ait erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Gaziömerbey Mahallesi'ndeki mezbaha mevkiinde bulunan 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de Meriç Nehri kıyısında bir erkek cesedi olduğunu fark eden askerler durumu polise bildirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışırken boğulduğu değerlendirilen kaçağa ait ceset, sudan çıkarılarak, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.