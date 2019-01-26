Meriç Köprü'sünün gözeleri temizlendi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-EDİRNE'de Meriç Nehri'nde suya kapılıp tarihi Meriç Köprü'nün ayaklarına takılıp görüntü kirliliği yaratan tonlarca ağaç ve dalları, AFAD ekiplerinin de katılımıyla temizlendi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde akıntıya kapılıp sürüklenerek, Tarihi Meriç Köprüsü gözlerinde takılı olarak kalan ve görüntü kirliliği yaratan ağaçlar ve dalları, DSİ ve AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Meriç Köprüsü gözlerini kapatan ağaç, gövdelerinin çok büyük olması nedeniyle iş makineleri ile müdahale edilemediği için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, zodyak botlarla ağaç gövdelerinin üzerine çıkıp motorlu testere ile keserek parçalanmasının ardından temizlik yapıldı.