Merdiven boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde ikinci kattan merdiven boşluğuna düşen Doğan Aslan (55) hastanede öldü.

Doğan Aslan, sabah saatlerinde Yenimahalle 4031 numaralı sokaktaki ikametinin ikinci katından merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralı olarak çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aslan, tüm uğraşlara rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



