Meram Belediye Başkan adayı Kavuş'tan DHA'ya ziyaret

AK Parti Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş, Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süre görev yaptığı, belediyecilik tecrübesini Meram'da önemli projelere imza atarak yansıtacağını söyledi.

Ak Parti Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş, beraberinde İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı, Demirören Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Seçim nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Mustafa Kavuş, vatandaşlarla birebir görüşüp, istişare ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinde uzun süre görev yaptığını hatırlatan Kavuş, belediyecilik tecrübesini Meram'da önemli projelere imza atarak yansıtacağını söyledi. Kavuş, ''Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığım için Konya'da bir çok ilçenin ne sorunu var. Hangi muhtar, hangi sorununu dile getirmiş. Onların birçoğunu biliyorum. O avantajı kullanıp Meram'a, daha iyi hizmet edeceğiz.''dedi.

Kavuş, Konya'da Ak Parti'nin oy oranının yüksek olmasının kendilerini rahat çalışmaya itmediğini, aksine oy oranını daha yükseğe çıkartmak için gece- gündüz mücadele ettiklerini söyledi.

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