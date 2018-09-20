Mera arazisindeki yapılar yıkıldı

ANTALYA, () - DÖŞEMEALTI'nda, mera statüsündeki kamu arazisine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 'İmar Barışı' kapsamı dışında kalan yapılar yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince, Döşemealtı Altınkale Mahallesi'nde yapılan incelemede, çoğunluğu 2018 yılında olmak üzere mera statüsündeki kamu arazisine kaçak bina yapıldığı belirlendi. Yapıların 'İmar Barışı' dışında kaldığının tespit edilmesi üzerine yıkım kararı verildi. Kaçak binalar, polis ve zabıta ekipleri kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, yapılan 775 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince başlatılan yıkım çalışmalarını denetledi. Altınay, Antalya'da buna benzer tüm yapıları yıkacaklarını söyledi.

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