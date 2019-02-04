Menteşe'deki Muğla, kitap oldu

TÜRKİYE'nin tarihi ve doğasıyla en güzel şehirlerinden olan Muğla, yeni bir kitaba konu oldu. 'Menteşe'deki Muğla' kitabının yazarı Muhammet Ali Köseoğlu, "Bu kitapla kadim şehirlerimizden Muğla'yı, anlatmaktan daha çok anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Muğla Basın İlan Kurumu Müdürü olarak Muğla'ya gelişinin üçüncü yıldönümünde 'Menteşe'deki Muğla' isimli esere imza atan Muhammet Ali Köseoğlu, kitabında Muğla'nın tabi ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra, tarihten gelen zenginliklerine edebi bir üslupla yer veriyor. Bir yayınevinin edebiyat serisinden şubat ayında çıkan kitapta, 29 ayrı makalede, bir yandan şehre dair duyduğu hikayeleri diğer yandan da kendi yaşanmışlıklarını kaleme aldığını kaydeden Köseoğlu, "Şehirlerin de bir dili vardır. O dili fark ettiğiniz andan itibaren kendisini size anlatır. Ben de aslında iyi bir dinleyiciyimdir. Muğla'yı 3 yıl zarfında dinledikten sonra, bunları yazıya ve fotoğrafa dökmem gerektiğini düşündüm. Kadim şehirlerimizden Muğla'yı anlatmaktan ziyade anlama denemeleri olarak ortaya çıkan kitapta, şehirle yaptığımız uzun sohbetlerin izleri görülecektir" dedi.

'NEYİ ARADIĞINIZI BİLMELİSİNİZ'

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi ilçeleriyle daha çok tanınan Muğla'nın, bugün Menteşe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde zengin hikayelerin gizlendiğini ve daha çok deniz turizmi nedeniyle gelen yerli ve yabancı turistlerin pek çoğunun buraları görmeden şehirden ayrıldığını anlatan Köseoğlu, "Kitapta da ifade ettiğim gibi doğal güzelliğin aşikare olduğu Muğla'da kovalanmazsınız ve kaçmazsınız ama neyi arıyorsanız onu kovalamanız, onu aramanız gerekir. Bu kovalamaca, şehrin insandan kaçtığı ya da kendini sakındığı anlamına gelmez. Fakat Muğla'da neyi aradığınızı bilmelisiniz" diye konuştu.

Çizgi Kitabevi Yayınlarından "Ne hoş olur güzel ile gezmesi" üst başlığıyla çıkan Menteşe'deki Muğla kitabı, başta Muğla, İstanbul, Ankara ve Konya olmak üzere tüm seçkin kitabevleri ile internet kitapçılarında satışa sunuldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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