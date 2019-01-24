Mengen'de yaşlı ve hastalara evde destek

BOLU'nun Mengen ilçesinde, Mengen Belediyesi “Evde Destek Hizmet Birimi” yaşlı ve hasta vatandaşlara hizmete devam ediyor.

Bolu'nun Mengen ilçesi yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, destek olmak amacıyla hizmete giren Mengen Belediyesi Evde Destek Hizmet Birimi çalışmalarına devam ediyor. Evde Destek Hizmet Birimi ziyaret ettikleri evlerde, vatandaşlara temizlikten yemeklerine kadar yardımcı oldu. Ziyaret ederek ev işlerine yardımcı olunan evlerde bulunan Mengenli vatandaşlar ise çalışanlara ve Belediye Başkanı Turhan Bulut’a dualarla teşekkür ettiler.

Faaliyete geçirdikleri Evde Destek Hizmet Birimi sonrası vatandaşlardan çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×