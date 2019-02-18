Mengen'de halk müziği konseri ilgiyle izlendi

BOLU'nun Mengen ilçesinde, Mengen Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Mengen Anadolu Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin salonunda gerçekleştirilen konserde, salon tamamen doldu. Türk halk müziği tutkunları sanatçılarının seslendirdiği birbirinden eşsiz eserlerle güzel bir gece yaşadı. 2 saat süren konserin ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut sanatçıları kutlayarak çiçek verdi.

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