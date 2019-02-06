Mengen'de 2 katlı evin çatısı yandı

BOLU'nun Mengen ilçesinde 2 katlı evin çatısı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Saat 11.30 sıralarında, Mengen Kıyaslar Köyü Merkez Mahallesi'nde Turgay Yağdı'ya ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. İddiaya göre evde yanan soba nedeniyle evin çatısında bulunan baca tutuştu. Bacadan çıkan alevleri gören mahalleli durumu Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle çatı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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