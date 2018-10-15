Mengen Belediyesi'ne ödül

MENGEN Belediyesi, SODEM tarafından düzenlenen "2018 Yerel Yönetim Ödülleri" töreninde turizm dalında ödüle layık görüldü. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ödülü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı.

Mengen Belediyesi, Sosyal Demokrat Belediyeler Deneği tarafından düzenlenen "2018 Yerel Yönetim Ödülleri" ödül törenine katıldı. Turizm dalında yarışmaya aday gösterilen Mengen Belediyesi, Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali ile Ulusal Aşçılık Kampı gibi etkinliklerden dolayı ödüle layık görüldü. 15 kişilik seçici jüri tarafından Türkiye'deki belediyelerin yıl boyunca yaptığı faaliyet ve çalışmaların takibi sonucu ödüle layık görülen Mengen Belediyesi adına ödülü Belediye Başkanı Turhan Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

Belediye Başkanı Bulut yaptığı konuşmada, “Hemşehrilerimize 4.5 yıl önce verdiğimiz sözleri yerine getirebilmenin onuruyla bu ödülü, tüm hemşehrilerime armağan ediyorum.” dedi.

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