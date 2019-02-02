Menemen'de su kesintisi

İZMİR'in Menemen ilçesinin bazı mahallelerinde 4 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin çalışma sahasında kalan isale hattının deplasmanını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü'nün, yeni döşenen boru hattının bağlantılarını tamamlayabilmesi için ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi. Buna göre 4 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 5 Şubat Salı günü 10.00 saatleri arasında Menemen ilçesi sınırlarındaki; İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim, 9 Eylül mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

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