Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Menemen ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Tahir Şahin, bir dönem daha başkanlık görevine talip olduğunu belirtip, aday adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki adaylık açıklamasında, 1999 yılından buyana Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin'e 'Ailem' dediği belediye çalışanları da destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları ile Belediye binası önünde toplanan çalışanlar Başkan Şahin'e meydana kadar eşlik etti. Bando ekibi eşliğinde yürüyen kortejin önünde eşi Nurdan Şahin ile yer alan Başkan Şahin, Menemenliler'in sevgi gösterilerine karanfil vererek karşılık gösterdi. Başkan Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Cevat Durak, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Sadettin Coşkuner ve Adnan Albay ile CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Berk Gönençer, Belediye İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şube Başkanı Burçin Şahin, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk tarafından alkışlarla karşılandı.

Kalabalığa seslenen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, görevde olduğu süre boyunca yaptığı hizmetlere değinip, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese hizmet götürdük. Biz bugünden sonra neden devam etmek istiyoruz biliyor musunuz? Muhtarlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, emekçi kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için, onları öksüz koymamak için devam ediyoruz. En önemlisi de Menemenli hemşehrilerimiz için devam ediyoruz. Menemen bizim çocuğumuz gibi, biz hiçbir zaman çocuğumuzu öksüz bırakmayacağız. Gönderde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı bir milim bile aşağıya indirtmemek için devam ediyoruz. Bu vatan topraklarının bölünmemesi için devam ediyoruz. Bu devletimizin tek devlet olması için devam ediyoruz. Bu milletimizin tek millet olması için devam ediyoruz. 20 yıldan buyana Menemen Belediyesi burçlarında bir tane karanlık lamba göremezsiniz. Hep Menemen Belediyesi burçlarında çağdaş, aydınlık lambalar olmuştur. Biz, karşı tarafın ampulünü istemiyoruz. Hiçbir zaman yakmadık, hiçbir zaman da yakmayacağız. Hepbirlikte, Atatürk'ün kurmuş olduğu laik Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak için devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından CHP Menemen İlçe Başkanı'na geçen Başkan Şahin, İlçe Başkanı Kazım Hürol Taklak'a adaylık dosyasını verdi.

Gökay ÖZALP / MENEMEN (İzmir), ()

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