Menderes Türel yılın belediye başkanı seçildi

ANTALYA, () - KENT & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Bölgesi'nin 'En İyi Belediye Başkanı', Antalya da 'En İyi Kenti' seçildi.

Kent & Başkan Dergisi'nin, Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla düzenlediği 'Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni' Bilecik'te yapıldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, belediye başkanları ve kurum temsilcileri katıldı.

EN İYİ KENT EN İYİ BAŞKAN

Kent & Başkan Dergisi'nin Büyükşehir Belediyesi Kategorisinde online olarak yapılan anket sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi'nin 'En İyi Belediye Başkanı', Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel seçildi. Antalya da Akdeniz Bölgesi'nin 'En İyi Kenti' seçildi. Bilecik'teki ödül töreninde, birincilik ödülünü Başkan Türel adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ali Ergin, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

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