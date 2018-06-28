Menderes'teki Ay Yıldız Park açıldı

İZMİR'in Menderes ilçesinde Belediye tarafından yapılan Ay Yıldız Park düzenlenen törenle açıldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Ay Yıldız Park için açılış töreni düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışa AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle de katıldı. İlçe merkezine girişte yer alan parkta estetik açıdan dolamit taşı kullanılırken, bin 250 metrekare alana çim serildi, 50 metrekare alan mevsimlik çiçekle donatıldı. 46 mahalleyi simgeleyen 46 Türk bayrağının bulunduğu parka kadınlara özel kadınlar kulübü de kazandırıldı.

Ay yıldız Park'ın ilçeye çok yakıştığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemize yaptığımız tüm hizmetlerde toplumun tamamına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha güvenli bir Menderes'te yaşayabilmeleri için hizmet ettik. Ayyıldız Parkımızda bunlardan birisi. Bu parkımız pek çok anlam ifade ediyor. Birincisi Menderes'imizin simgesi olan taş köprümüzü temsil eden köprü yer alıyor. Bir diğeri 46 mahallemizi temsil eden 46 Türk bayrağı yer alıyor. Bir diğeri ise kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz kadın kulübümüz bu parkımızın içerisinde yer alıyor. Son olarak da çocuklarımız için oyun grubumuz parkımızda yer almakta" dedi.

Ayyıldız Parkı'ndan dünyaya mesaj verildiğini kaydeden Başkan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açanlara bu parktan ciddi mesaj veriyoruz. Menderesliler olarak ay yıldızlı al bayrağımızın altında Misakı Milli sınırlarımızı kendine ilke edinmiş ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz mesajını Menderes'ten bütün dünyaya veriyoruz" diye konuştu.

"SEÇİMLERİN KAZANANI TÜRK MİLLETİDİR"

24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Soylu, "Birilerinin söylediği gibi seçimin kaybedene AK Parti değildir. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bu seçimde MHP'liler de, CHP'liler de, AK Partililer de, İyi Partililer de kazandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün vatandaşları kazanmıştır. Artık seçim geride kaldı, artık yapmamız gereken bir tek şey var bu ülkenin vatandaşları olarak Menderes için ne yapabiliriz, İzmir için ne yapabiliriz, ülkemiz için ne yapabiliriz derdinde ve gayesinde olmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle de ilçede yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Bülent Soylu ve ekibini kutladı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI