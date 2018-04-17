Menderes'te yol çalışması

İZMİR'in Menderes Belediyesi, ilçedeki bozuk yollarda çalışmalar yapıyor.

Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, ilçedeki bozuk yollarda ilçe belediyesi ekiplerince yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soylu'yu vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Başkan Soylu, gittiği her noktada vatandaşlarla bir araya geldi, görüşlerini ve önerilerini dinledi. İZSU'nun kazıp bıraktığı yollarda çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Soylu, "Yolları kazıp bırakan, benim vatandaşımı sıkıntıya mahkum eden İZSU'nun yapması gereken işi biz yapıyoruz. İlçe merkezimizde hummalı bir çalışma mevcut. Yaptığımız çalışmalar ile tüm yollarımız kullanışlı hale gelecek. Artık belediyede makam odamda değil, yollardayım ve bu yollar düzelene kadar da ayrılmayacağım" dedi. Mendereslilerin çalışmalara destek verdiğini kaydeden Başkan Soylu, "Bu çalışmalarda en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Menderes'te halk hareketi başlamıştır. İZSU'nun bozup mahvettiği yollarda başlattığımız çalışmalara bizim kadar vatandaşımız da sahip çıkıyor. Başkanının yanında olan vatandaş, vatandaşının yanında olan belediye olarak Menderes'te kendi söküğümüzü kendimiz dikmeye devam edeceğiz. Biz bir oldukça varsın onlar çukurlar kazıp yolları mahvetsin. Hemşerilerimin desteğiyle Menderes'i hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız" dedi.

MENDERES (İzmir), )

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