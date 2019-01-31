Menderes'te deve güreşleri heyecanı

İZMİR'in Menderes Belediyesi'nce bu yıl 4'ncü kez düzenlenecek Menderes Deve Güreşleri Festivali, 3 Şubat Pazar günü yapılacak.

Menderes Belediyesi'nin, Menderesliler Yörük ve Türkmen Derneği'yle birlikte düzenleyeceği Menderes Deve Güreşleri Festivali, 3 Şubat Pazar günü Çileme Mahallesi'nde gerçekleşecek. Yörük kültürünün parçası olan festivalde, 100 deve güreşecek. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen develerin güreşeceği etkinlik, ücretsiz olacak. Deve güreşleri için Çileme Mahallesi'ndeki eski top sahası, Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özel olarak hazırlandı. Etkinliğe katılacak vatandaşların güreşleri rahat şekilde izleyebilmesi için alana özel olarak tribün kuruldu. Dozerle çevre düzenlemesinin yapıldığı alanda, tel örgü ve beton direkler sağlamlaştırıldı. Saha etrafı ise kilit parke ve kaldırım taşıyla döşendi. İdari bina ve tuvaletlerin yapıldığı alan, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesiyle hazır hale getirildi.

Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, "Menderes Belediyesi olarak Yörük kültürümüzü yaşatmak adına deve güreşlerimizi ilçemize kazandırmıştık. Festivalimizin bu yıl 4'ncüsünü gerçekleştireceğiz. Örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra güreşler, ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Çileme Mahallemizde gerçekleştireceğimiz festivalimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Pazar günü gerçekleşecek etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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