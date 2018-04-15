Menderes'te bahar harekatı

Menderes'te ova yollarına asfalt

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yağışların hızının kesilmesiyle birlikte yol ve asfalt çalışmalarında tempoyu artırdı. Menderesli çiftçilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan talebi üzerine ilçedeki 80 kilometre uzunluğundaki ova yolu da bu yılki çalışma programına alındı.

Tarım arazilerine ulaşım sağlayan ova yollarını yazın toz, kışın çamurla kaplanmaktan kurtaracak proje kapsamında Menderes'te 410 bin metrekare alanda sathi kaplama yapılacak. Altıntepe bölgesinde başlayan çalışma çerçevesinde ilk etapta zemin hazırlıkları yapılıyor. Toprak zemin dolgu malzemesiyle güçlendirilerek sıkıştırılıyor. İkinci aşamada ise asfalt emülsiyonu ve mıcır seriliyor. Ova yollarına yatırım yaparak tarım arazisi yollarını tozdan kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınırlarının genişlemesiyle bu çalışmalarını tüm ilçelerde aralıksız olarak sürdürüyor.

2004 yılında başlattığı ova yollarını düzenleme çalışmalarıyla üreticinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi'nin, bugüne kadar 27 milyon 600 bin metrekare alana, yani 5 metre genişliğinde 5 bin 520 kilometre uzunluğundaki tarım arazisi yoluna sathi kaplama yaptığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin, 620 milyon lira kaynak ayırdığı bu çalışmalarıyla çiftçileri kışın çamurdan, yazın tozdan kurtardığı vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'te 2005 yılında başlayan sathi kaplama imalatları kapsamında 681 kilometreye ulaştı.

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