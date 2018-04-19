Menderes'te asfaltlama çalışması sürüyor

İZMİR'in Menderes Belediyesi tarafından ilçede yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Asfalt festivali gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Soylu, vatandaşları çalışmaları yerinde incelemeye davet etti. Başkan Soylu'ya 24. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait ve MHP İlçe Başkanı Önder Böncü'den de destek geldi.

Konuklarını makamında değil yol çalışmalarının olduğu yerde ağırlayan Soylu, "Artık sokaklardayız. İZSU'nun bizi düşürdüğü halden ilçemizi kurtarmaya kararlıyız. Bu kapsamda başlattığımız yol yapım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçe merkezimizin dört bir noktasında ekiplerimiz çalışırken ben de işin başında yer alıyorum. Biz bir festival başlattık. Ama bizimki diğerlerinden biraz farklı. Bizimki asfalt festivali, bizimki hizmet festivali. Tüm vatandaşlarımızı da festivalimize katılmaya davet ediyorum. Çalışmalarımız sırasında bize destek için gelen 24. Dönem Milletvekilimiz Sayın Rıfat Sait'e ve MHP İlçe Başkanı Sayın Önder Böncü ve teşkilatına teşekkür ederim" dedi.

MENDERES (İzmir), ()

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