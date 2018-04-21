Menderes'te 23 Nisan hazırlığı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için etkinlik düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında Haluk Levent de konser verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Menderes Belediyesi tarafından 19 Mayıs Stadyumu'nda etkinlik düzenlenecek. Gün boyu sürecek ve oyun alanının kurulacağı statta palyaço gösterileri, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra Maşa ve Koca Ayı gösterisi gerçekleşecek, sevilen şarkıcı Haluk Levent konser verecek.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan günde Menderes'te biz de coşkuyu en güzel şekilde yaşayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyorum. Gelin bu güzel coşkuyu hep birlikte yaşayalım" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI