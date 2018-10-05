Menderes'te 1300 öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından okula yeni başlayan 1300 öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi.

Menderes Belediyesi ildeki 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda okulla tanışan ilçedeki 25 ilkokuldaki toplam 1300 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dağıtılan sırt çantasının içinde kuru boya, pastel boya, sulu boya, keçeli boya, resim defteri, cetvel seti, kalem seti, kalem kutusu, el işi kağıdı, yapıştırıcı, not defteri bulunduğu belirtildi. Kırtasiye setini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Menderes Belediye Başkanı Ak Partili Bülent Soylu, eğitimine katkı vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde başlattığımız uygulamamızı bu sene de hayata geçirdik ve okul yaşantısına 'Merhaba' diyen birinci sınıf öğrencilerimizin tamamına okul çantası içinde eğitim-öğretim döneminde ihtiyaçları olacak malzemeleri hediye ettik. Toplamda 1300 birinci sınıf öğrencimiz eğitim setlerine kavuştu. Çocuklarımız her şeyimiz, eğitim önceliğimiz. Onlar için gereken ne varsa canla, başla yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

MENDERES (İzmir), ()

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