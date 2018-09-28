Menderes Belediyesi'nden şehide vefa

İZMİR'in Menderes Belediyesi tarafından yapılan Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya Parkı tamamlandı. Parkın açılışı, şehidin oğlu Abdülhamid Buğra Han Sakarya'nın sünnet töreniyle birlikte gerçekleşecek.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın adı Menderes Belediyesi tarafından yaptırılan parkta yaşatılacak. Şehidin ailesinin yaşadığı evin karşısında yapımı tamamlanan parkın açılışı 30 Eylül Pazar günü şehidin oğlu Abdülhamit Buğra Han Sakarya'nın sünnet töreniyle birlikte gerçekleşecek.

Menderes Belediye Başkanı Ak Partili Bülent Soylu, şehidin emanetine sahip çıktıklarını belirterek, "Şehidimiz Doğan Sakarya'nın ismini yaşatmak adına, ailesinin yaşadığı evin hemen karşısında ki alana parkımızı kazandırdık. Pazar günü Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya Parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Park açılışımızın bizim için başka bir önemi de var. Aynı gün şehidimizin emaneti, en küçük oğlunun da sünnet törenini şehidimizin ismini taşıyan parkımız da yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı hem evladımızın sünnet töreninde onun yanında olmaya hem de şehidimizin ismini yaşatacağımız parkımızın açılışında bizlerle olmaya davet ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

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