Menderes Atilla, 150 yataklı hastaneyi inceledi

CEYLANPINAR Belediye Başkanı Menderes Atilla, çalışmaların devam ettiği 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Geçen haftalarda kazı yapılan 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce hastane alanında zemin sıfırlama çalışması yapılıyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çalışmaların devam ettiği hastane inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Menderes Atilla; Ceylanpınar'da her alanda olduğu gibi sağlık alanında da son yıllarda büyük yatırımlar yapıldığını, bu yatırımların başında hastane inşaatının geldiğini söyledi. Öte yandan Ceylanpınar'ın sağlık açısından büyük bir adım atacağını ifade eden Atilla, Ceylanpınar'a devlet hastanesi inşaatını kazandırmanın ardından halk sağlığını geliştirmek için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nin bölgenin en modern hastanesi olacağına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Ceylanpınar'ın nüfusuna göre verilen hastane 75 yataklıydı. Ama biz 75 yataklıyı kabul etmedik, mücadelemiz sonucunda, vekillerimizin de yardımıyla 75 yataklı hastaneyi 150 yataklıya çıkardık. 45 bin metre kare inşaat alanına özel proje çizdirdik. tip proje yerine Ceylanpınar'a özel yatay bir proje çizdirdik. İnanıyorum ki bittiği zaman 150 Yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi bölgenin en modern hastanesi olacak. Yapamazsını diyorlardı yaptık. Bazıları ekonomik krizi fırsat bilerek ihale durdu, yapılmayacak gibi yalanlar üretti. Bunca yalana rağmen ekipler sahada harıl harıl çalışıyor. Ceylanpınar'ın uzun yıllar sağlık sorununu karşılayacak bir yatırım olacak. Ceylanpınar'ımıza çok özel bir eser kazandırmış oluyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

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