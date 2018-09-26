Memur-Sen'den aşure ikramı

Mesut MADAN/BURDUR, () - MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Burdur Şubesi Kadın Komisyonu vatandaşa aşure ikram etti.

Memur-Sen Burdur Şubesi Kadın Komisyonu'nun Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtımına Vali Hasan Şıldak, Memur-Sen İl Başkanı Murat Bulut, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Rahşan Ozan, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, üyeler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Vali Hasan Şıldak da bir süre vatandaşa aşure dağıttı.

Rahşan Ozan, "Birliğimizin, dirliğimizin, barışın, huzurun perçinlenmesi adına aşure etkinliğimizin bu yıl dördüncüsünü düzenledik. Allah kabul etsin" dedi.

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