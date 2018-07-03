Memorial Lara'ya nöroloji uzmanı

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi uzman ve akademisyen kadrosuna Uz. Dr. Ayşenur Durna'yı dahil etti. Dr. Durna, Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde n mezun olan Dr. Ayşenur Durna, uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2005 yılına kadar Cumhuriyet Üniversitesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yaptı. 2005 yılında Antalya'ya gelen Dr. Durna, özel ve kamu kurumlarında görev yaptı. Çok sayıda bilimsel yayını ve çalışması bulunan Uz. Dr. Ayşenur Durna özellikle baş ağrıları, epilepsi, nöropatiler, beyin damar hastalıkları ve demans ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Dr. Durna, geçen haziran ayında Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü'ne geçerek tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

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