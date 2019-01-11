Memorial kadrosunu güçlendiriyor

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi uzman ve akademisyen kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Uz. Dr. Mehmet Güneş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

1970 İzmir doğumlu olan Uz. Dr. Mehmet Güneş, 1987-1995 yılları arasında tıp doktorluğu eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Ardından uzmanlık eğitimi için Viyana'ya giden Uz. Dr. Güneş, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini 1998-2006 yılları arasında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda aldı. İzmir'e dönen Uz. Dr. Güneş, uzmanlık denkliği için 2008'e kadar yine mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde denklik eğitimini tamamladı. Çeşitli hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışan Uz. Dr. Güneş, özellikle yenidoğan sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Uz. Dr. Mehmet Güneş, 2019 yılının Ocak ayında Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde görev yapmaya başladı.

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