Memorial kadrosuna yeni isim

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi, akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Doç. Dr. Murat Özekinci, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ve Tüp Bebek Ünitesi'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Murat Özekinci, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı ve 2002-2007 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anablim Dalı'nda uzman doktor ve öğretim elamanı olarak görev yapan Doç. Dr. Özekinci bu görevi sırasında özellikle jinekolojik onkoloji cerrahi, üreme endokrinolojisi ve infertilite bilim dallarında çalışmalarda bulundu. 2017 yılında doçent olan Özekinci, 2017-2018 yılları arasında New York Weill Cornell Medicine Üreme Endokrinolojisi ve İnfertillite Merkezi'nde gözlemci öğretim üyesi olarak klinik çalışma ve uygulamalara katıldı. Özellikle onko fertilite ile ilgilenen Doç. Dr. Özekinci oosit (yumurta) dondurma, over (yumurtalık) dokusu dondurma gibi üreme koruyucu işlemleri ile yine fertilite (üreme) koruyucu cerrahi prosedürlerin tümünü uygulamaktadır. Yurt içi ve yurt dışı 40'a yakın bilimsel makalesi ve 60'ın üzerinde bilimsel bildirisi olan Doç. Dr. Özekinci, yaptığı bilimsel çalışmalar ve uygulamalar nedeniyle ulusal kuruluşlardan ve kongrelerden ödüller aldı.

Doç. Dr. Murat Özekinci Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ve Tüp Bebek Merkezi'nde görev yapıyor.

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