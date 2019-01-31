Memorial kadrosuna yeni isim

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi uzman ve akademisyen kadrolarını genişletmeye devam ediyor. Uz. Dr. Ayşenur Banu Çağlar, Dermatoloji Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.
Uz. Dr. Ayşenur Banu Çağlar, tıp eğitimini 2003-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2009 yılında uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdi. Uzmanlık eğitimi sırasında aynı üniversitede asistan doktorluk görevinde bulunan Uz. Dr. Çağlar, mecburi hizmetini 2014-2017 yılları arasında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Uz. Dr. Çağlar, 2019 yılının Ocak ayında Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde görev yapmaya başladı.
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