Memorial'da doğuma hazırlık kursu

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi'nde anne adayları için ücretsiz doğuma hazırlık kursu başlatıldı.

Memorial Antalya Hastanesi, anne adayları için her zaman heyecanlı olan hamilelik ve doğum sürecine hazırlık için kurs açtı. Anne adaylarının telaşlı günlerinin stresini azaltmak, daha bilinçli ve keyifli bir hamilelik dönemi için açılan kurslar nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Anne adaylarının rahat ve kolay bir doğum yapmasına yardımcı bilgilerin verildiği kurslara katılım ücretsiz olacak. Anne adayları kursta bebeğin bakımına dair pek çok soruya da yanıt bulacak.

Kursta, anne karnındaki bebeğin gelişimi, takibi ve gebelik süresince yapılması gereken testler ve bir doğumun nasıl olması gerektiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından anne ve baba adaylarına aktarılacak. Anestezi doktoru da doğum ağrısını azaltıcı yöntemleri katılımcılarla paylaşıyor. Gebelik oluşumu, gebelik süresince anne adaylarında meydana gelen fizyolojik değişiklikler, gebelik süresince risk oluşturabilecek durumlar da ele alınan kursta ayrıca, anne adayı gebelik süresince dengeli ve yeterli beslenme hakkında beslenme ve diyet uzmanları tarafından bilgilendiriliyor.

BEBEĞİN BAKIMI İLE İLGİLİ HER DETAY ANLATILIYOR

Eğitiminde erken doğum durumunda alınabilecek tedbirler, gebelik sürecinin ardından bebek doğduktan sonraki süreçle ilgili bebeğin beslenmesi, anne sütü ve emzirmenin önemi, bebeklik ve çocukluk dönemi aşıları ile bebek bakımı ile ilgili pratik bilgiler anlatılıyor. Bebeğin banyosu, göbek bakımı ve masajının yanı sıra; ilk zamanlar bebekle ebeveynler arasında doğru iletişim kurma yöntemleri de çocuk ve ergen psikolojisi uzmanları ve pedagoglar tarafından ebeveynler ile paylaşılmakta. Gebelik süresince oluşabilecek cilt sorunları ve tedavi yöntemleri de bu eğitimlerde anlatılan konular arasında yer alıyor.

ANNE ADAYLARINA ÜCRETSİZ KURS

14 Nisan'da ilk dersi gerçekleşen kurs, 21 ve 28 Nisan Cumartesi günleri, 14.00-16.00 saatleri arasında Memorial Antalya Hastanesi konferans salonunda ücretsiz olarak yapılacak. Anne adayları 444 7 888 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alarak kayıt yaptırılabilecek.

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