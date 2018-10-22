Memorial brunchında buluştular

ANTALYA, () - MEMORİAL Sağlık Grubu Antalya Hastaneleri doktorları ve yönetim kadrosu, her yıl düzenlenen geleneksel Memorial brunchında bir araya geldi.

Kaleiçi Yat Limanı Marina'da gerçekleştirilen organizasyona; Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, Memorial grup direktörleri, Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Medstar Antalya Hastanesi Direktörü Dr. Nihat Şengal ile Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Ortopedi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevin Balkan, Gastroenteroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldıran Songür, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür başta olmak üzere Antalya hastanelerinin akademik kadrosu ve uzman doktorlar aileleriyle katıldı. Yoğun iş temposundan uzaklaşma fırsatı bulan katılımcılar, sohbet etme imkanı buldu.

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