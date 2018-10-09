Memorial Antalya kadrosunu güçlendirdi

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi bünyesine 3 uzman hekim katıldı.

Memorial Antalya Hastanesi, akademisyen ve uzman kadrolarını güçlendiriyor. Hastane bünyesine 3 uzman hekim katıldı. Doç. Dr. Murat Savaş Üroloji Bölümü'nde, Op. Dr. Melek Büyükkınacı Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde, Op. Dr. Mehdi Zengin ise Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde göreve başladı.

Doç. Dr. Murat Savaş 1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üroloji uzmanlığı eğitimini yine aynı üniversitede 2002 yılında tamamlayan Doç. Dr. Savaş, 2003 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. 2012 yılında doçentlik unvanını alan Savaş, 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doç. Dr. Savaş 2018 yılına kadar aynı kurumda Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak çalıştı. 2006 yılında Almanya Humboldt Üniversitesi'nde laparoskopik üroloji cerrahi eğitimi alan Doç. Dr. Savaş'ın ulusal ve uluslararası bir çok bilimsel yayını ve bir çok derneğe üyeliği bulunmaktadır. Özellikle çocuk ürolojisi ve üroonkoloji alanında laparoskopik ve Da Vinci Robotik sistemle ileri düzey cerrahi tecrübeye sahiptir. Doç. Dr. Savaş 2018 yılının Ekim ayında Memorial Antalya Hastanesi'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Melek Büyükkınacı, 1996-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi'nde Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri konusunda eğitim aldı. Özellikle kısırlık, tüp bebek tedavisi, laparoskopik ve histereskopik cerrahi ile ilgilenen Op. Dr. Melek Büyükkınacı, 2018 yılının Ekim ayında Memorial Antalya Hastanesi'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Mehdi Zengin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1993 yılında bitirdi ve 1993-1998 yılları arasında kalp ve damar cerrahisi eğitiminiİstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. 1998 yılından günümüze çeşitli hastanelerde görev yapan Op. Dr. Mehdi Zengin, 2018 yılının Eylül ayı itibariyle Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

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