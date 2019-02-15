Memorial ailesine yeni isim

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi, uzman ve akademisyen kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, 1983- 1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde eğitim gördü. 2 senelik eğitimin ardından tıp doktoru olmaya karar veren ve yeniden üniversiteye başlayan Prof. Dr. Erdoğan, 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Prof. Dr. Erdoğan, 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan ihtisasını aldı. 1993-2019 yılları arasında Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı'nda görev yapan ve 2008 yılında doçent unvanını alan Abdullah Erdoğan, 2013 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, 2008-2012 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi'nde başhekimlik, 2015-2019 yılları arasında da Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, evli ve bir çocuk babası.

FOTOĞRAFLI