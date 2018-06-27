MEMGE 3.dönem kursu açılıyor

SAMSUN,() - İLKADIM Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en prestijli aşçılık kursu haline gelen MEMGE kursu için 3’üncü dönem protokol anlaşması imzalandı.

Türkiye’de birçok şehre örnek gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) tarafından AB hibe destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçilen Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE) kursu yeniden açılıyor.

İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında, İŞKUR, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği(ESOB), Samsun Muhtarlar Dernek Başkanlığı destekleriyle, 2018-2019 yılı 3’üncü dönem MEMGE kursunun protokolü İlkadım Belediyesi İlkadım Hizmet Binasında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı tarafından imzalandı. İmza törenine ayrıca Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin, Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç, MEMGE proje sorumlusu Elmas Odabaş ve MEMGE Kursu Eğitmenleri katıldı.

BALCI : SAMSUN’UN MARKASI OLDUK

İmza töreni öncesi sağladığı destek için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür eden Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı; “Bu proje başladığı ilk günden itibaren İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’un büyük destekleri ile hızla büyüyen ve Samsun’un markası haline gelerek istihdamın en garantili kursu oldu. Şehrimizde tüm kesimlerden ve farklı siyasi görüşlerde dahil herkes tarafından beğenilerek takip edilen desteklenen ve geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) tarafından AB hibe destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçildi. Bu başarıda en baştan en sona kadar sadece maddi olarak değil manevi olarak da Erdoğan Tok başkanımız hep yanımızda oldu. Bu nedenle projemizi sürdürebiliyor ve ilk yıl yüzde 50 istihdam sağladığımız kursumuzda önümüzde ki yıl için yüzde 100’lük istihdam hedefi koyabiliyoruz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK GAYEMİZ İSTİHDAM OLUŞTURMAK”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Belediye olarak gençlerimizin istihdam edilmelerine yönelik projelere çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl MEMGE Projesi ile güzel bir ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ulusal çapta büyük bir başarı getirdi. Bu başarıyı devam ettirerek hizmet sektöründe görev alacak seçkin elemanlar yetiştirmek için bu yılda Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun’da hızla gelişen hizmet sektörünün kalifiye elemanları MEMGE kursumuzdan yetişiyor ve gençlerimizin kursumuza olan ilgisi hızla artıyor. Sadece 1 dönem olarak planladığımız kursumuzun 3’üncü dönemi için protokolümüzü gerçekleştirirken MEMGE kursu artık bir marka ve sektörde bir dinamik haline gelmiştir. MEMGE 2018-2019 eğitim yılında başta eğitmenlerimiz olmak üzere kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese başarılar dileyerek teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası 2018-2019 yılı 3’üncü dönem MEMGE kursunun protokolü İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı tarafından imzalanırken İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin istihdama katkılarından dolayı Başkan Tok ve İsmail Balcı’ya teşekkür plaketi taktim etti.

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