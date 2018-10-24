Meme taraması meme kanserine bağlı ölüm oranını azaltıyor

BURSA,()-BURSA Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, “Meme taramasının meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 25-30 oranında azalttığı saptanmıştır” dedi.

"Hastalıktan korumak tedavi etmekten daha az maliyetlidir" sloganıyla yola çıkan Medicana Bursa Hastanesi, Nilüfer Belediyesi ile birlikte bir yıl boyunca sürecek etkinliklerin ikincisini gerçekleştirdi. Kurumlar arasında yapılan hizmet protokolü çerçevesinde ‘Hayatı erteleMEMEli’ konusundaki seminer Nilüfer Belediyesi Beşevler Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, “Meme taramasının meme kanserine bağlı ölüm oranını yüzde 25-30 oranında azalttığı saptanmıştır. Ölüm oranının azalmasında bu kanser hakkındaki farkındalığın artması ve dolayısıyla erken tanı ile erken evrede teşhis konması etkili olmaktadır. Erken tanıda amaç, toplumda sık görülen ve erken tanındığı zaman yapılacak tedavi ile hastalığın tamamen yok edilme şansı yüksek olan kanser türleri üzerine yoğunlaşmaktır. Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor. Erkeklerde ise prostat kanseri ve hem erkek hem kadınlarda ise kalın barsak kanseri ve deri kanserleri bu gruba giren kanser türleridir. Erken tanı önemlidir” ifadelerini kullandı.

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